В Бабушкинском районе по факту гибели тракториста на промбазе возбудили уголовное дело

25.12.2018 [Происшествия]

В Бабушкинском районе по факту гибели тракториста на промбазе  возбуждено уголовное дело. 

Как ранее сообщал Newsvo,  49-летний житель Бабушкинского района работал трактористом в сезон и разнорабочим в межсезонье у индивидуального предпринимателя в поселке Ида. 26 ноября мужчина был на территории, прилегающей к гаражу предпринимателя и выполнял сварочные работы при ремонте лесовозной площадки с автомобиля «КрАЗ».

В процессе выполнения сварочных работ лесовозная площадка упала и придавила мужчину, в результате чего пострадавший получил травму груди и живота с повреждением внутренних органов и множественными переломами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- В ходе процессуальной проверки следователи выяснили, что 55-летний предприниматель не обеспечил безопасность работника при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов, не организовал обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, допустил работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра,- сообщается на сайте регионального СК по Вологодской области.

В отношении работодателя возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Тэги: нарушение, охрана труда

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