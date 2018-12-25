В Бабушкинском районе по факту гибели тракториста на промбазе возбудили уголовное дело

В Бабушкинском районе по факту гибели тракториста на промбазе возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщал Newsvo, 49-летний житель Бабушкинского района работал трактористом в сезон и разнорабочим в межсезонье у индивидуального предпринимателя в поселке Ида. 26 ноября мужчина был на территории, прилегающей к гаражу предпринимателя и выполнял сварочные работы при ремонте лесовозной площадки с автомобиля «КрАЗ».

В процессе выполнения сварочных работ лесовозная площадка упала и придавила мужчину, в результате чего пострадавший получил травму груди и живота с повреждением внутренних органов и множественными переломами. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- В ходе процессуальной проверки следователи выяснили, что 55-летний предприниматель не обеспечил безопасность работника при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов, не организовал обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, допустил работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения обязательного медицинского осмотра,- сообщается на сайте регионального СК по Вологодской области.

В отношении работодателя возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».

Расследование уголовного дела продолжается.