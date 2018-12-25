В Череповце ищут инвесторов на строительство конно-спортивного комплекса

25.12.2018 [Общество]

В Череповце мэрия объявила конкурс на инвестиционный проект по строительству конно-спортивного комплекса. Местные власти выделят участок, но само возведение будет за счет бизнеса.

Комплекс планируют построить в Зашекснинском районе к востоку от улицы Рыбинской, севернее 107-го микрорайона, сообщает официальный сайт Череповца.

«Сейчас заниматься конным спортом можно на ипподроме на Кирилловском шоссе и в усадьбе Гальских, — пояснил заместитель мэра Михаил Ананьин. — Ипподром далеко, нужно переходить оживленное шоссе, чтобы туда попасть. Конюшня в усадьбе Гальских расположена удобнее, но здание требует реконструкции, оно не отвечает современным требованиям. Интерес к конному спорту в городе есть и у детей, и у взрослых. Поэтому мы решили выделить участок под конно-спортивный комплекс. Это проект исключительно социальный и непростой для реализации — окупаемость длительная. Но желающие работать в этой сфере, есть. Надеюсь, у нас появится тот, кто возьмет на себя этот проект».

Планируется, что в конно-спортивный комплекс войдут несколько зданий: спортшкола с вестибюлем, административное здание, крытый круглый манеж диаметром не менее 12 метров, крытый тренировочный манеж с трибунами и предманежником, конюшни на 30 лошадей. На улице планируется построить конкурное поле с трибунами, манеж для выездки, левады для выгула лошадей, прогулочные дорожки.

Тэги: ипподром, кони, Строительство, инвестор

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