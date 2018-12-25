В Вытегорском районе иномарка насмерть сбила водителя, который стоял на дороге возле своей машины

В Вытегорском районе «Фольксваген» сбил 22-летнего водителя, который стоял на дороге возле своей машины. ДТП произошло около 21.20 на 2 км автодороги Бетонка – Белый ручей.

- По предварительным данным, 23-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», совершил наезд на 22-летнего мужчину, который находился на проезжей части без цели перехода, около своей автомашины, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Световозвращающие элементы на одежде пешехода отсутствовали. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.