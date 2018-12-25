В Никольском районе дебошир избил до смерти пассажира припаркованного на обочине автомобиля

25.12.2018 [Происшествия]

В Никольском районе 33-летний местный житель предстанет перед судом за причинение смерти по неосторожности, сообщает прокуратура Вологодской области.

Инцидент произошел 18 апреля 2018 года на улице Центральной деревни Нигино в Никольском районе. По версии следствия, обвиняемый, будучи пьян, подошел к автомобилю, стоящему на обочине проезжей части.

- После чего грубо, нарушая общественный порядок, без какой-либо причины и повода, открыл переднюю пассажирскую дверь автомобиля и умышленно нанес потерпевшему множественные удары ногой по голове и туловищу, причинив тупую травму головы, которая повлекла смерть потерпевшего на месте происшествия, - сообщает прокуратура.

Дело в отношении обвиняемого было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В данный момент его материалы переданы в суд.

Никольчанину грозит наказание плоть до 15 лет лишения свободы.

Тэги: дебошир, убийство

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