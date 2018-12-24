Аукцион по продаже исторического здания на Мира, 14 в Вологде отменили

Очередной аукцион по продаже исторического здания на улице Мира, 14, известного многим вологжанам как магазин "Источник" , назначенный на 28 декабря, отменили. Последний раз пытались продать 22 ноября за 29 123 700 рублей, аукцион был признан несостоявшимся. Дом является объектом культурного наследия федерального значения «Дом жилой XIX в.», поэтому его продавали с обременением.

Судя по сообщению на сайте администрации города, продажу отменили из-за того, что часть здания сдадут в аренду:

- Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает об отмене назначенного на 28 декабря 2018 года открытого конкурса № 71 по продаже нежилого помещения площадью 1161,3 кв. м, расположенного в здании по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Мира, д. 14, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, с условием его обременения договором аренды в части помещения площадью 177,8 кв. м.

А 29 декабря снова состоится аукцион по продаже пристройки к дому на Мира, 14 площадью 718,5 квадратных метров. Начальная цена объекта объекта снизилась, теперь она составляет 4 917 500 рублей.

Напомним, аукцион на продажу двух этажей пристройки и ее подвала впервые провели осенью 2017 года. Изначально их продавали за 11 млн рублей, потом цена была снижена до 7,2 млн рублей. Последний аукцион прошел 31 июля и снова был признан несостоявшимся. Пристройка, в отличие от основного здания, не является памятником архитектуры.

Акции магазина "Источник" были проданы в апреле.