Волейболистки череповецкой «Северянки» поделили очки с уфимской «Самрау-УГНТУ»

В очередном туре Чемпионата России по волейболу Высшей лиги А череповецкая «Северянка» встречалась с одним из своих конкурентов за лидерство - «Самрау-УГНТУ» из Уфы.

Первая партия в столице Башкортостана получилась напряженной и завершилась в пользу «Северянки» - 23:25. Во второй череповчанки выиграли со счетом 17:25. Третий сет остался за хозяйками площадки - 25:21. Окончательную победу в матче «Северянка» оформила в четвертой партии, которую они выиграли 20:25. Итоговый счет матча - 1:3 в пользу череповецкой команды.

Во второй игре «Северянке» удалось выиграть только одну партию. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу клуба из Уфы.

После семи туров «Северянка» занимает 1 место в турнирной таблице Высшей лиги А, имея в своем активе 10 побед и 4 поражения. В заключительных матчах 2018 года, 28 и 29 декабря, череповчанки на своей площадке примут «Тюмень-ТюмГУ».