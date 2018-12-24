В Вологодской области установят единый тариф за вывоз мусора – 140 рублей с человека в месяц

24.12.2018 [Общество]

Тариф на вывоз мусора с 2019 года в Вологодской области будет одинаково высоким для всех жителей, вне зависимости от зоны - 140 рублей с человека.

- В связи с многочисленными обращениями граждан, жителей Вологодской области, в мой адрес, считаю, что необходимо внести изменения в принятые решения, а именно подходы к оплате для жителей восточной и западных зон должны быть единообразными. В связи с этим требую установить на территории всей области предельную плату за обращение с твердыми бытовыми отходами с человека для городов – 140 рублей, для сельских населенных пунктов – 113 рублей, - сказал сегодня во время оперативного совещания в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.

Отметим, что это решение не стало неожиданным - многие жители так и предполагали, что тариф изначально назвали очень высоким, чтобы спустя какое-то время объявить о небольшом снижении. В любом случае, при плате в 140 рублей  с человека большинство семей будут платить в несколько раз больше, чем сейчас. Об этом Newsvo писал на прошлой неделе.

Кроме того, губернатор озвучил поручение проконтролировать, чтобы средний вес платы за вывоз мусора в общей структуре расходов жителей области на ЖКХ не превышал 5% за год в среднем по области. Что будет предпринято, если у кого-то он превысит эти проценты, не известно.

Напомним, что министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, рассказывая недавно о недопустимости превышения роста тарифов, говорил совсем другое: он сказал, что тарифы на вывоз коммунальных отходов в России вырастут не более чем на 5%. Речь шла о плате для каждой конкретной семьи, а не средней плате по региону.

"Со следующего года платеж за вывоз мусора вырастет, это неизбежно. Но рост будет незначительным, в общей платежке за коммуналку он составит не более 5%", - сказал Кобылкин.

Олег Кувшинников также предложил компенсировать повышение платы за вывоз мусора многодетным семьям, инвалидам, участники Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и другим категориями федеральных льготников, а также отдельным категориям областных льготников – ветеранам труда Вологодской области. Это выглядит логичным, так как эти категории жителей имеют льготы по олате коммунальных услуг.

Департаменту соцзащиты поручили произвести перерасчет субсидий на оплату ЖКХ гражданам, у которых на «коммуналку» уходит более 22% доходов, с учетом новой платы за вывоз мусора.

С 25 декабря в департаменте ТЭК Вологодской области в рабочие дни с 9 до 17 часов будет работать "горячая линия" по вопросам вывоза мусора - 8 (8172) 230-130.

 

Тэги: мусор
Сюжет: тариф на вывоз мусора

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