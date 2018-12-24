В Белозерском районе незаконно выделили деньги дважды на одни и те же дороги

24.12.2018 [Общество]

Белозерская контрольно-счетная комиссия в ходе проверки  использования средств дорожного фонда района нашла ряд нарушений.

В частности, две дороги района были  включены в перечень автомобильных дорог местного значения дважды. Еще две дороги, находящиеся на учете в казне Белозерского района, вообще были не включены в перечень, а еще две дороги – включены и в районный, и областной перечни.  То есть деньги на одно и то же - их содержание - выделили два раза.

Также был установлен факт завышения стоимости одного из контрактов по ремонту дороги. В него  излишне было включено 1,5 километра дороги «Бетонка-Лаврово», которая находится в областном перечне дорог, а не в районном.  Завышение муниципального контракта составило около 50 тысяч рублей.

При этом в дорожном фонде отсутствовали отчеты об использовании средств  дорожного фонда района за 2017 и 2018 годы, не были утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения, не утверждены правила расчета размера ассигнований из местного бюджета.

Кроме того, Контрольно-сетная комиссия установила расхождения по автомобильным дорогам в перечне автомобильных дорог местного значения и в их бухгалтерском учете в казне района. Балансовая стоимость казны по этому пункту была завышена на 370 тысяч 153 рубля 11 копеек.

Тэги: ремонт дорог

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