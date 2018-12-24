В голосовании за место для ледовой арены в Вологде внезапно стал лидировать новый вариант на улице Ярославской

Как предвидели некоторые вологжане, в голосовании за место для ледовой арены в Вологде на первое место вышел новый вариант, добавленный в опрос 19 декабря - на улице Ярославской.

Напомним, что голосование началось 30 ноября и должно было проводиться до 17:00 25 декабря. Оно продолжалось более трех недель, лидировал вариант строительства Ледовой арены на улице Конева рядом с УСКК «Вологда». Однако 19 декабря администрация города внезапно обнулила результаты опроса под предлогом того, что пенсионеры из центра «Забота» предложили еще один вариант - вблизи Осановской рощи.

Таким образом, для нового голосования оставили всего неделю, а лидировать в нем стал как раз новый вариант на улице Ярославской. Newsvo проверил страницы многих проголосовавших – там много забаненных и фейковых аккаунтов (см. скрин), а также пользователей из других городов России.

Комментарий из администрации города прислали также о месте возле Осановской рощи:

- Объект предлагается разместить за административным зданием «Макси» на ул. Ярославской. Неподалеку располагается стадион «Локомотив». Таким образом, если появится Ледовая арена, здесь может получиться единый спорткомплекс по зимним видам спорта. При этом он станет круглогодичным, так как новая арена будет крытой. Добавлю также, что площадка, предлагаемая под строительство, находится на пустыре, поэтому Осановская роща ни в коем случае не пострадает. Это будет место отдыха и спорта для жителей Бывалово и всего города, - пояснил заместитель начальника департамента градостроительства Вологды Александр Борисовский.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, на реализацию проекта направлено федеральное финансирование в объеме 250 млн рублей: