Вологжане могут сдать пластик и макулатуру в помощь бездомным животным

С 25 по 27 декабря с 18:30 до 19:30 в нескольких районах Вологды можно будет сдать вторсырье. Вырученные средства будут направлены на погашение долгов за лечение кошек и собак ОЗЖ "Велес" в ветеринарных клиниках.

25 декабря вторсырье можно будет сдать около дома №29 (магазин "Умелец") на улице Воровского и у входа в парк со стороны Текстильщиков у магазина "Элма".

26 декабря пластик, макулатуру и алюминий будут принимать у Сбербанка по адресу: дом №136 улица Ленинградская и у почты на улице Новгородская дом №23.

27 декабря вторсырье можно будет принести к магазину "Магнит" на улице Герцена, 31 и на улицу Северная, 17.