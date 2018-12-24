Рейтинг "Единой России" в Вологодской области упал с 51% до 36%

Рейтинг партии «Единая Россия» в Вологодской области снизился с 51% до 36%. Об этом сегодня на пресс-конференции в Вологде рассказал председатель заксобрания области, секретарь регионального отделения партии Андрей Луценко, цифры Newsvo подтвердили в пресс-службе регионального отделения партии.

По мнению Андрея Луценко, падение рейтинга связано с пенсионной реформой. Он отметил, что они "будут заниматься повышением численности членов и сторонников партии".

Рейтинг "Единой России" в Вологодской области соответсвует уровню доверия к партии в целом по России - согласно данным ВЦИОМ на 16 декабря, оно упало до 36,2%. Это почти на 20% ниже, чем рейтинг партии в 2015 году.

Отметим, что сейчас жители области в шоке от нового тарифа на вывоз мусора (140,33 и 174,6 рублей с человека в зависимости от зоны), который вступит в силу с нового года. Это один из самых высоких тарифов в этой сфере по России.

Напомним, что к концу 2017 года "Единую Россию" в Вологодской области, по собственным подсчетам партии, поддерживало 45% населения, что было на тот момент ниже среднероссийского показателя в 52%.