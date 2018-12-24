В Вологде на стройке жилого комплекса «Рафинад» погиб рабочий

24.12.2018 [Происшествия]
В Вологде на стройке жилого комплекса «Рафинад» погиб рабочий

В Вологде следователи проводят проверку по факту гибели на стройке 32-летнего мужчины. Он погиб, упав с высоты третьего этажа на стройплощадке при возведении дома на улице Медуницинской.

Инцидент произошел 20 декабря, но госинспекция по охране труда о нем почему-то не сообщала.

- Погибший разнорабочий, на каком основании и к каким конкретно работам на высоте третьего этажа он привлекался, устанавливают следователи. В тот момент на стройке занимались устройством монолитного железобетонного каркаса здания, - сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

По данным Newsvo, инцидент произошел на стройке жилого комплекса «Рафинад». Два 16-этажных дома этого комплекса возводит АО "Акционерная агростроительная компания «Вологдаагрострой», гендиректор которой – депутат Вологодской гордумы от "Единой России" Владимир Корытин.

Тэги: несчастный случай, депутаты
Фото: Newsvo

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