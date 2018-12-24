Из бюджета Вологды потратят на новогодние праздники еще 730 тысяч рублей

24.12.2018 [Общество]

Исторический фестиваль и новогодний фейерверк обойдутся бюджету Вологды в 730 тысяч рублей. Аукционы на их проведение появились на сайте госзакупок на прошлой неделе.

Напомним, что в сентябре этого год Newsvo сообщал о том, что на празднование Нового года город потратит почти 11 миллионов рублей. Тогда в администрации города журналистов заверили, что больше расходов на Новый год не будет.

Однако 20 декабря на сайте госзакупок появилось еще два извещения и документация о проведении закупки у единственного поставщика. «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды» заказала оказание услуг по организации и проведению исторического фестиваля-реконструкции "Средневековая деревня и богатыри дедушки Мороза" с участием исторических клубов "Сугорье" (г. Кириллов), "Серебряный волк" (г. Москва) и "Вареж" (г. Муром). Аукцион состоится 27 декабря.

Исторический фестиваль пройдет в рамках Рождественской сказки 4-5 января в Кремлевском саду. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 550 тысяч рублей. Эта сумма необходима городу на оплату услуг 15 конструкторов в исторических костюмах Средневековья - викингов, русичей, дружинников и князей, для участия клубов исторической реконструкции в фестивале, создание исторического лагеря «Богатыри Деда Мороза», а также на кузнеца, различные мастер-классы и т.д.

Кроме фестиваля, дирекция праздников заказала новогодний фейерверк, также у единственного поставщика. Кто им станет, определится 27 декабря. 4 минуты 45 секунд салютов обойдутся бюджету города в 180 тысяч рублей. Всего 1 января 2019 года в 2 часа ночи над Вологдой прогремит 451 салютный залп.

Тэги: новый год

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