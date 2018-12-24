Перевозчик мусора «Экотех» из Верховажского района внезапно отказался в УФАС от претензий к «Аквалайну»

Одно из разбирательств в УФАС, касающееся аукциона по поиску подрядчиков на транспортировку мусора в Вологодской области, завершилось неожиданным образом. Перевозчик мусора отозвал свою жалобу... прямо на заседании.

ООО «Экологические технологии», перевозчик мусора из Верховажского района, отказалось от ранее заявленных претензий к региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами «Аквалайн». Как ранее сообщал Newsvo, фирма обратилась в УФАС из-за нарушения ее прав при проведении аукциона по поиску подрядчиков на транспортировку отходов на территории области.

Перед заседанием комиссии директор ООО «Экологические технологии» Игорь Рындин долго разговаривал перед кабинетом с представителями «Аквалайна», а когда сотрудники УФАС попросили Игоря Рындина обосновать свои претензии, он заявил, что ходатайствует о прекращении дела.

По словам врио руководителя вологодского УФАС Сергея Осипова, такие ситуации, когда заявитель на первом же заседании отказывается от претензий и ходатайствует о прекращении дела, происходят редко.

В пятницу, 28 декабря, в УФАС состоится очередное заседание по жалобам на «Аквалайн» еще двух фирм: ООО «Тарнога-ЖилКомсерсис» и ООО «Титан». Эти заявители пожаловались на нарушение порядка организации и проведения торгов, в том числе на нарушение порядка подачи заявок на участие; на отсутствие информация о применяемом способе коммерческого учета объема или массы отходов при их транспортировании; на непонятное формирование цен на услуги по транспортировке твердых коммунальных отходов.

Напомним, что у комиссии вологодского УФАС России также возник вопрос к «Аквалайну» о правомерности объединения в один лот удаленных друг от друга территорий обслуживания (например, центральной части города Вологды и Тарногского района), что создает предпосылки для удорожания расходов на транспортировку и ограничение конкуренции. Этот принцип соединения территорий уже вызвал удивление у вологжан.