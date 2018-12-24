В Белозерске незаконно предоставили субсидию "Горзаказчику", учредителем которого является администрация города

Администрация города Белозерска предоставила субсидию МУ "Горзаказчик", учредителем которого является, без сформированного муниципального задания. Сумма субсидии - 3,2 млн рублей - была ничем не обоснована.

Данное нарушение было установлено Контрольно-счетной комиссией Белозерского района, которая по итогу проверки обратилась в мировой и районный суд.

КСП выяснила, что постановлением администрации Белозерска от 2010 года №426 о предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями, предусмотрено, что бюджетным учреждениям могут предоставляться иные субсидии, носящие целевой характер предоставления. При этом должен быть муниципальный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий. Однако такого правового акта у администрации Белозерска не оказалось.

Тем не менее, город предоставлял субсидии муниципальному учреждению «Горзаказчик», учредитель которого - администрация Белозерска. Кроме этого, не было сформировано муниципальное задание для «Горзаказчика», что также является нарушением.

Установленные нарушения явились причиной незаконного расходования бюджетных средств Белозерска. "Горзаказчик" в 2017 году получил более 3,2 млн рублей в рамках субсидии, не имея муниципального задания.

Дело о данном административном правонарушении было рассмотрено 18 декабря в Белозерском районном суде. В итоге руководитель Белозерской городской администрации был привлечен к административному штрафу в 10 000 рублей.

Добавим, что на «Горзаказчик» в Белозерске возложены функции по содержанию муниципальных дорог, уличному освещению, благоустройству городской территории и мест захоронений, ремонту муниципального жилищного фонда, обустройству мест массового отдыха населения и обеспечению территории поселения первичными средствами пожаротушения.