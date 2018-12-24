Спасателям пришлось помогать череповчанину, который полез за деньги снимать с дерева кошку

В Череповце спасателям пришлось снимать с дерева мужчину, который вызвался помочь за деньги снять с дерева кошку.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 22 декабря, около семи часов вечера у дома№18 на проспекте Строителей.

Кошка залезла на дерево и сидела на уровне пятого этажа. Жители обратились к спасателям, а те посоветовали им обратиться в службы пожаротушения – по нормам, именно туда нужно обращаться в таких случаях, чтобы платно вызвать вышку для спасения животного.

- Видимо, все это не получилось, и хозяева разместили объявление в соцсетях с просьбой о помощи за вознаграждение. Отреагировали трое мужчин. Мужчина, который залез наверх, предположительно был в состоянии алкогольного опьянения. До кошки он долез, а обратно спуститься не мог, поэтому вызвали спасателей. Теперь уже приехала лестница, мужчину вместе с кошкой спустили вниз,- рассказал директор МБУ «Спасательная служба» Дмитрий Санакоев.

Кошку хозяева забрали и ушли, а мужчина остался без оплаты.