Бабаевскому оперативнику, боровшемуся с черными лесорубами, не удалось добиться справедливости в суде

24.12.2018 [Общество]

Вологодский областной суд оставил без изменения приговор в отношении бабаевского оперативника Дмитрия Гусева, который был признан виновным по статье «превышение должностных полномочий».

Об этой истории Newsvo подробно подробно писал в октябре этого года Напомним, будучи главным оперативником Бабаевского района, Дмитрий пытался бороться с черными лесорубами, однако не всем это понравилось. 11 августа 2017 года в Устюженском районе он задержал с поличным при рубке в лесу Александра Ванюкова. Примерно через неделю после того, как Ванюков был освобожден из изолятора временного содержания, он заявил о том, что якобы был избит во время задержания.

Суть обвинения, которое предъявили Гусеву, сводилось к следующему: у Александра Ванюкова, отпущенного из ИВС под подписку о невыезде, через несколько дней после задержания появились синяки на ноге. Почти месяц заявление Ванюкова оставалось без рассмотрения, но когда Дмитрий Гусев начал выявлять делянки, на которых незаконно вырубался лес, оперативник был задержан службой собственной безопасности регионального УМВД.

В итоге Дмитрий Гусев сам оказался под следствием - правоохранители обвинили его в превышении должностных полномочий. В начале этого года Устюженский районный суд полностью оправдал полицейского, однако областной суд вернул дело на новое рассмотрение. В сентябре на повторных судебных слушаниях тот же районный суд приговорил Гусева... к 3,5 годам условного срока, хотя в деле не появилось ни одного нового факта, который бы мог кардинально повлиять на решение суда.

Сегодня Вологодский областной суд оставил приговор без изменений.

- В этом деле есть один юридический казус, - пояснил адвокат оперативника Владимир Матвеев. - По гражданскому делу устюженским районным судом был установлен факт оказания сопротивления Ванюковым во время задержания. За это Ванюков был оштрафован. Однако в решении дела по Гусеву говорится о том, что Ванюков не оказывал сопротивления, а Гусев, наоборот, применял к нему физическую силу. Суд обязан был привести эти факты в соответствие. Однако это не было сделано.

По словам Владимира Матвеева, они намерены обжаловать это решение суда и добиваться полного оправдания оперативника.

Тем временем на сайте change.org продолжается сбор подписей в защиту Дмитрий Гусева. Письмо адресовано председателю Верховного суда и Администрации президента.

Тэги: суд, черные лесорубы

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