Аэропорт Великого Устюга закроют на год из-за реконструкции

Аэропорт Великого Устюга с 10 января закроют для регулярных рейсов на год из-за реконструкции, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

Для решения проблемы транспортной доступности областные власти предлагают организовать альтернативные мультимодальные перевозки: по железной дороге до Котласа и далее до Великого Устюга на автомобильном транспорте. Из областного бюджета выделят 900 миллионов рублей на продолжение ремонта наиболее разрушенных участков дороги из Тотьмы в Великий Устюг и обещают до конца 2019 года привести ее в нормативное состояние практически полностью.

Напомним, госконтракт по реконструкции аэропорта стоимостью 1,122 млрд. рублей был подписан в конце ноября с ЗАО «Горстройзаказчик». Проект, призванный создать современный аэропортовый комплекс, способный принимать среднемагистральные самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, разделен на два этапа.

Первый предполагает удлинение взлетно-посадочной полосы до 1800 метров и ее расширение до 40 метров, а также устройство рулежной дорожки, реконструкцию мест стоянок воздушных судов, замену светосигнального оборудования и установку автоматического радиопеленгатора.

«Согласно контракту, сдача объекта намечена на середину 2020 года. Однако хотелось бы, чтобы все работы были выполнены к следующему зимнему сезону, чтобы туристы, путешественники полетели в Великий Устюг напрямую из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. У нас уже есть договоренность с одной из авиакомпаний об открытии регулярных рейсов после ремонта аэропортового комплекса», - анонсировал Олег Кувшинников.

Следующим этапом будут проведены работы по реконструкции аэровокзала. Речь идет о капитальном ремонте здания, замене всех инженерных коммуникаций, теплового узла, оконных и дверных блоков, кровле, а также о перепланировке. Проект капремонта здания должен быть разработан до июня 2019 года, а работы начаться уже в августе.