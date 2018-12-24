В Соколе будут судить полицейского, который избил задержанного пьяного дебошира

В Соколе 23-летний полицейский подозревается в превышении должностных полномочий. Он избил задержанного дебошира, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Инцидент произошел 10 декабря 2017 года, но правоохранительные органы сообщили о нем только сейчас. По версии следствия, ночью на улице Менделеева полицейские увидели пьяного 27-летнего мужчину, который нарушал общественный порядок, выражался нецензурно в общественном месте, приставал к прохожим. Дебошира задержали и хотели доставить в отдел полиции, посадили в патрульную машину.

- В отсеке для перевозки задержанных лиц патрульного автомобиля нарушитель начал кричать, наносить удары по стенам автомобиля, раскачивая его, чем вызвал у водителя неприязненное отношение к себе. Обвиняемый остановил патрульный автомобиль, которым управлял, и, явно превышая свои должностные полномочия, вывел нетрезвого сокольчанина из автомобиля на улицу, поставил его на колени, после чего, не имея оснований для применения физической силы, нанес множественные удары руками по спине, голове и другим частям тела, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Все время, пока его били, задержанный стоял на коленях с заведенными за спину руками, на которых были надеты наручники.

Дебошира привлекли к административной ответственности, а потом он пришел в Сокольский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области с заявлением о причинении ему сотрудником полиции телесных повреждений.

- Какого-либо вреда здоровью в обнаруженных у потерпевшего ссадинах специалисты не выявили, но сообщение о компрометирующем поведении сотрудника полиции было принято, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В пресс-службе УМВД по Вологодской области сообщают, что по данному факту начальником УМВД была назначена служебная проверка, материалы которой были переданы в СУ СК России по Вологодской области для установления всех обстоятельств произошедшего в рамках расследования уголовного дела. На время расследования уголовного дела сотрудник был отстранен от исполнения должностных обязанностей. Если суд признает мужчину виновным, его уволят из органов внутренних дел.