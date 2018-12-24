Новым начальником вологодского УФСИН назначен Владилен Демьянов из Тамбова
Новым начальником УФСИН по Вологодской области стал полковник внутренней службы Владилен Демьянов. Ранее он работал заместителем начальника УФСИН России по Тамбовской области.
Владилену Демьянову 47 лет, родился в поселке Сосновка Тамбовской области. В 1997 году окончил Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина. С октября 1989 года по ноябрь 1991 года проходил военную службу.
Свою деятельность в уголовно-исполнительной системе начал в апреле 1993 года в оперативно – режимных подразделениях пенитенциарной системы Тамбовской области. С февраля 2011 года возглавил отдел собственной безопасности УФСИН России по Тамбовской области. С 17 сентября 2015 года замещал должность заместителя начальника УФСИН России по Тамбовской области.
Как сообщает пресс-служба УФСИН, в пятницу в управлении состоялось рабочее совещание, на котором новый руководитель был представлен коллективу, а после Владилен Демьянов «произвел обход служебных кабинетов, ознакомился с условиями службы и задал вопросы, касающиеся деятельности сотрудников».