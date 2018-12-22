Хоккеисты «Северстали» потерпели пятое поражение подряд

22.12.2018 [Спорт]
Хоккеисты «Северстали» потерпели пятое поражение подряд

В субботу хоккеисты «Северстали» в матче Регулярного чемпионата КХЛ встречались с «Салаватом Юлаевым» из Уфы. Перед игрой клубы совершили обмен: Максим Рыбин пополнил состав уфимского клуба, а череповецкий клуб получил денежную компенсацию.

«Северсталь» дважды вела в счёте 1:0 и 2:1, реализовав большинство: в первом периоде шайбу в ворота соперника забросил Сергей Монахов, во втором - Алексей Михнов. Однако команда дважды пропустила шайбу в свои ворота в заключительной двадцатиминутке. Результат матча - 3:2 в пользу клуба из Уфы.

Этим матчем череповчане завершили четырехматчевую выездную серию. Следующий матч команда проведет дома, 26 декабря, с московским «Спартаком».
 

Тэги: хоккей
Фото: vk.com/hcseverstal

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