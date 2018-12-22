В Вологде пройдут ярмарка, концерт и мастер-класс в помощь фонду «Хорошие люди»

22.12.2018 [Общество]

В конце декабря в Вологде пройдет несколько благотоврительных мероприятий в помощь подопечным фонда "Хорошие люди".

23 декабря вологжан приглашают на благотворительный «Хороший концерт», который пройдет во время проведения дизайн-маркета «Красный Bazar». Концерт состоится в большом зале областной библиотеки на ул. Марии Ульяновой, 7. Там выступят творческие коллективы Вологды: с 12:00 до 13:00 - Степан Трефилов, дуэт «Mo:re», вокальная студия Ирины Реутовой, Павел Левашов и Александр Григорьев, Helen; с 14:00 до 15:00 - хоровой ансамбль «Чудесенки», ансамбль первых классов вокального отделения ДМШ «Подснежник», дуэт Маргарита Студентова и Владимир Максимов, ансамбль «Покров», народный коллектив хоровой ансамбль «As-соль».

«Красный Bazar» будет работать с 11 до 17:00.

В этот же день с 11 до 17:00 в ТЦ «Шоколад» будет работать новогодняя ярмарка мастеров. В ней будут участвовать волонтеры фонда «Хорошие люди» - вся выручка от продажи пойдет в помощь подопечным фонда. На ярмарке можно будет приобрести и новогодние подарки.

29 декабря в студии рисования ART FOR YOU пройдут благотворительные мастер-классы для взрослых по «Живописи с нуля». Начало первого мастер – класса в 11:00, второго – в 15:00.

Даже те, кто не имеют навыков рисования, под руководством опытного педагога-художника Екатерины Чивилевой смогут создать шедевр и унесут его домой. Продолжительность мастер-класса - 3 часа.

Стоимость участия - 1000 рублей (материалы предоставляются). Требуется предварительная запись по т. 8-951-731-78-81

Все вырученные средства от этих благотворительных мероприятий будут переданы в фонд «Хорошие люди» на оказание срочной медицинской помощи его подопечным.

 

Тэги: благотворительность, хорошие люди

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