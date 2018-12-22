На площади Революции в Вологде появится бесплатный каток
22.12.2018 [Общество]
Бесплатный каток площадью 900 кв.м. будет открыт на площади Революции в Вологде к 28 декабря. Утром 22 декабря рабочие приступят к заливке ледовой поверхности.
- В ближайшее время начнется завоз снега, чтобы создать снежную «подушку» – основу будущего катка. После этого специалисты начнут заливать поверхность, потребуется нарастить 5-7 слоев льда. Заливка катка займет 7-8 дней, если свои коррективы не внесет погода, - сообщает пресс-служба администрации Вологды.
На период этих работ проход по Детскому парку на площади будет закрыт.
Напомним, что этой зимой в Вологде работают 12 ледовых площадок, из них восемь катков - полностью или частично бесплатно без ограничений по времени.
Схема с сайта администрации Вологды