Хоккейная "Северсталь" проиграла омскому "Авангарду"

Череповецкая «Северсталь» уступила омскому «Авангарду» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.



Из-за проблем с Ледовым дворцом в Омске, «Авангард» проводит в этом году домашние матчи в подмосковной Балашихе. Проигрывая после первого периода в две шайбы, череповчане смогли собраться и сравнять во втором периоде благодаря голам Юрия Трубачева и Алексея Михнова. В концовке второй двадцатиминутки Артурс Кудла не попал в пустые ворота.



В третьем отрезке игры омичи отправили в ворота Доминика Фурха 5 шайб, на что череповчане смогли ответить только одной. Результат матча 7:3 в пользу «Авангарда».



«Северсталь» сейчас занимает предпоследнее место Западной конференции, имея 24 очка после 41 матча. И завтра сыграют в Уфе против «Салавата Юлаева».



