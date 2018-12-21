Хоккейная "Северсталь" проиграла омскому "Авангарду"

21.12.2018 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила омскому «Авангарду» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Из-за проблем с Ледовым дворцом в Омске, «Авангард» проводит в этом году домашние матчи в подмосковной Балашихе. Проигрывая после первого периода в две шайбы, череповчане смогли собраться и сравнять во втором периоде благодаря голам Юрия Трубачева и Алексея Михнова. В концовке второй двадцатиминутки Артурс Кудла не попал в пустые ворота.

В третьем отрезке игры омичи отправили в ворота Доминика Фурха 5 шайб, на что череповчане смогли ответить только одной. Результат матча 7:3 в пользу «Авангарда».

«Северсталь» сейчас занимает предпоследнее место Западной конференции, имея 24 очка после 41 матча. И завтра сыграют в Уфе против «Салавата Юлаева».

 

Тэги: хоккей

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