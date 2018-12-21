Расследование в Липином Бору: возбуждено уголовное дело об изнасиловании приемной дочери священника

Наталья Рюмина

В Вологодской области продолжается расследование уголовного дела в отношении настоятеля Свято-Троицкого храма в Липином Бору Алексия Мокиевского. Его подозревают в совершении развратных действий в отношении 12-летней школьницы из села. А сегодня следственное управление сообщило о возбуждении еще одного уголовного дела – об изнасиловании приемной дочери священника, которая является знакомой этой школьницы. Правда, подозреваемого по этому делу пока нет. Newsvo не знает, что случилось на самом деле, мы решили собрать для читателей мнения обеих сторон – жены подозреваемого священника и обвиняющих его следственных органов.

Напомним, 9 октября этого года Вашкинский районный суд вынес постановление о заключении отца Алексия Мокиевского под стражу. Его подозревают в «совершении развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 14 лет». Заявление поступило от односельчанина, дочь которого, по его словам, подверглась развратным действиям со стороны священника.

С тех пор отец Алексий находится в Череповецком СИЗО. Пока он находится под стражей, одни осуждают батюшку, другие пытаются его защитить, а его семья уехала в Новороссийск – подальше от склок. Уже в Новороссийске опека по требованию следователей изъяла из семьи священника приемную дочь – у правоохранителей появились основания подозревать, что священник мог развратить и ее.

Новое уголовное дело

По версии следствия, с июня 2017 года 48-летний мужчина развращал 12-летнюю девочку «у себя дома и по месту работы». Обнародовать данные факты помогли родители девочки, которые нашли переписку сомнительного содержания между дочерью и священником.

- В ходе первоначальных следственных действий следователи безоговорочно убедились в обоснованности своих подозрений, уже тогда собрав необходимые доказательства. Проведен весь комплекс возможных на тот момент следственных действий, включая осмотр места происшествия и жилых помещений, допросы обвиняемого, и широкого круга иных лиц, проверку показаний на месте, а также проводится ряд криминалистических исследований изъятых вещественных доказательств по делу, - сообщило 21 декабря следственное управление Вологодской области.

У настоятеля Свято-Троицкого храма Алексия Мокиевского трое родных детей, вместе с женой Еленой они воспитали одну приемную дочь, а до недавнего времени под опекой находилась еще одна девочка – Тая (ред. - имя изменено в соответствии с «Законом о СМИ»).

После того, как священника задержали, его жена – матушка Елена - уехала в Новороссийск. Однако там ее разыскали следственные органы, а опека изъяла двенадцатилетнюю Таю.

- Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации в каждом подобном случае ведут работу по проверке причастности лица, подозреваемого в нарушении половой неприкосновенности ребенка, к совершению иных подобных преступлений, - пояснили в следственном управлении.

21 декабря следственное управление сообщило, что выявлен факт нарушения половой неприкосновенности девочки неизвестным лицом.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ (изнасилование малолетней)», - прокомментировали в следственном управлении, добавив, что «оба факта имеют прямое отношение к семье супруги настоятеля.

В следственном управлении говорят, что жена священника предприняла «все возможные меры к воспрепятствованию расследования и какой-либо работе следователей с пострадавшим опекаемым ребенком».

- Уже на самой первоначальной стадии опекун уклонялась от проведения медицинского обследования ребенка, а затем и вовсе скрывалась с ней за пределами Вологодской области, вынудив разыскивать ее и девочку в другом регионе с привлечением сотрудников органов внутренних дел, а также органов опеки и попечительства, которым женщина указала ложный адрес места нахождения. При проверке также не нашли подтверждения доводы опекуна, оспаривающей выводы специалистов-медиков, ее заявления убедительно опровергаются результатами следственных действий, - сообщили в следственном управлении.

Жена Алексия Мокиевского утверждает, что ни от кого не скрывалась. Более того, она написала жалобу в прокуратуру на действия следователей, которая сейчас находится на рассмотрении. 23 ноября в сети появились фотографии некоего письма, которое, по словам защитников семьи Мокиевских, писала Тая. В письме утверждается, что следователи заставляли девочку проходить медицинские освидетельствования, несмотря на ее утверждения об отсутствии половых связей. Приемная мать считает, что девочку лишили девственности прямо на гинекологическом кресле.

Отец Алексий проводит литургию в Липином Бору. Фото vologda-mitropolia.ru

«Следователи вели себя очень жестко с ребенком»

Newsvo удалось связаться с женой задержанного священника – матушкой Еленой. Она пояснила, что на данный момент не общается с мужем – такой возможности у них нет.

Матушка Елен рассказала, что судить ее мужа будут за развратные действия в отношении ее крестной - 14-летней девочки, которая была вхожа в семью несколько лет и дружила с их приемной дочерью. С родителями этой девочки они не разговаривали после инцидента - им передали, что лучше к ним не подходить.

По словам Елены, она была в шоке от того, что случилось. Обыск в доме проходил 9 октября, была изъята техника, нижнее белье отца Алексия. В этот же день был суд. По словам матушки, он прошел в 10 часов вечера. Матушка Елена не может утверждать, на чем именно строится обвинение.

- Я могу только предположить. По моей информации, причина в переписке в социальных сетях. Я в переписки отца Алексия никогда не смотрю, общается он много. У него был интересный проект, в рамках него он много общался с разными людьми. По роду своего служения, общается он на все темы.

Больше ей об этом инциденте, по ее словам, ничего неизвестно. Сейчас она боится за судьбу своей 12-летнней приемной дочери, которая, по версии следователей, изнасилована неизвестным лицом.

- Следователи вели себя очень жестко с ребенком. Сразу после того, как мужа задержали, не спросив меня, Таю отвезли в городскую больницу на медицинское освидетельствование на предмет половой неприкосновенности. Никаких бумаг нам не показали, в кабинет врача не пустили. Освидетельствование проводил мужчина -гинеколог. Когда Тая вышла, то разрыдалась на руках у Сони… По словам дочки, врач заставлял ее сказать, что она живет половой жизнью, - говорит матушка Елена.

Медики дали заключение, что девочка уже живет половой жизнью. После этого матушка Елена с Таей уехали в Новороссийск, где прошли медобследование, записались в школу, встали на учет в службе опеки и попечительства.

- Поэтому говорить, что я от кого-то скрывалась, нельзя. У нас маленькое село, все друг друга знают. Любой бы на моем месте уехал, после того, что случилось с мужем, - говорит матушка. В Новороссийске она показала Таю двум разным гинекологам в одной клинике.

- Их ответ был однозначным: Таю никто не трогал, она — девочка. Однако, следствие эти обследования почему-то игнорирует. А 13 ноября Таю забрали из школы в Новороссийске представители опеки и представители правоохранительных органов Вологодской области. Они снова повезли девочку на экспертизу, - говорит женщина.

Девочку вернули приемной матери через 7 дней. За это время был еще один осмотр. Матушка Елена утверждает, что девочка обо всем этом написала в тетради, а ее «показания» выложены в сети Интернет.

- Когда брали соскоб, было настолько больно, что слезы сами лились от боли. В кабинет вбежала испуганная опека: что случилось, - цитата из письма, которое выложено в соцсети.

Перед этим состоялся разговор девочки и следователя, а также психолога. В письме говорится, что девочка утверждала, что у нее не было половой жизни с мужчиной, а следователь доказывал ей, что было и что это показала экспертиза.

- За этот месяц ее вынудили пройти в общей сложности семь гинекологических осмотров, во время одного из которых ее лишили девственности. В этом аду находится наша семья… Где искать правду? - задает вопрос матушка Елена.

Она считает, что именно гинекологи лишили Таю девственности, потому что обращалась к врачам, которые смотрели девочку по приезду в Новороссийск.

- Врач предположила, что, когда ей брали мазок, то проникли слишком глубоко, и была нанесена травма. Специалист готова дать показания в суде.

Кроме этого, матушка сказала, что дети, находящиеся под опекой, каждый год проходят диспансеризацию, в том числе гинеколога. Тая живет в семье три года, и, по словам матушки Елены, гинеколог не замечал до этого момента, что она лишилась девственности.

Как пояснила Newsvo уполномоченная по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова, диспансеризацию дети, находящиеся под опекой, действительно проходят.

- Я не скажу, есть ли гинеколог в перечне осмотров. Но надо понимать, что он осматривает не на кресле. Там немного другая процедура. Ребенка спрашивают, не было ли половых контактов. Если ребенок не живет половой жизнью, то его на кресле не смотрят, - пояснила Ольга Смирнова.

Разные мнения

Матушка Елена сказала, что у нее есть справки о том, что ее приемная девочка девственна. Однако в следственном комитете считают, что женщина защищает не девочку, а своего мужа, и препятствует законной защите интересов ребенка.

- Опекун девочки в ходе следственных действий не давала ей самостоятельно отвечать на вопросы следователя, постоянно поправляла ее, повышала голос, отказывалась подписывать протоколы следственных действий, фактически воспрепятствовав свободному волеизъявлению ребенка. Своими действиями, а также широким оглашением обстоятельств дела, женщина усугубила для девочки психотравмирующую ситуацию, последствия которой могли быть минимизированы следствием при адекватном поведении опекуна, в обязанности которого входит, прежде всего, защита интересов ребенка, а не супруга. Учитывая указанные обстоятельства и очевидное нежелание опекуна действовать в интересах девочки следствием было принято решение об отстранении ее как законного представителя несовершеннолетнего по дел, - прокомментировали изъятие ребенка из семьи опекуна в следственном комитете.

По ходатайству следователей девочка была изъята из-под опеки и направлена в специализированное детское учреждение в целях психологической реабилитации и восстановления психоэмоционального состояния.

Про психоэмоциональное состояние ребенка говорит и матушка Елена. Но, по ее мнению, до эмоционального истощения Таю довели следственные действия, постоянные медосмотры и допросы.

- Она сейчас находится под постоянным наблюдением психологов, ей даже в туалет нельзя из класса выйти без сотрудника опеки или правоохранительных органов. Представляете, как это сказывается на ней, - говорит матушка. Сама женщина находится в больнице – говорит, что она в прединсультном состоянии.

Матушка Елена обратилась в «Православный правозащитный аналитический центр», там ищут адвоката для семьи и готовят ряд заявлений о проведении проверки законности действий медицинских работников, опеки, сотрудников следствия. Жалобы будут направлены в Генеральную прокуратуру, Следственный Комитет России и уполномоченной по делам детей.