Вологодская область получила 396,3 млн рублей на уличное освещение

Вологодская области получила грант в 396,3 млн рублей на обеспечение круглогодичной устойчивой работы систем уличного освещения. На эти деньги в городах и районах области должны дополнительно установить 10,5 тысяч уличных светильников. Из них почти 6,5 тысяч фонарей оборудуют в 26 районах области, остальные - в Вологде и Череповце.

Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, в региональное правительство, как и в администрации районов, поступают многочисленные обращения граждан по вопросам работы систем уличного освещения. Так, за 2017 и прошедший период 2018 года было принято более трех тысяч подобных жалоб: освещение подается по графику, не устраивающему население, осветительные приборы находятся в нерабочем состоянии или вообще не установлены.

149 млн. рублей из гранта направлено в качестве субсидии муниципальным образованиям (за исключением Вологды и Череповца) на компенсацию затрат, связанных с работой систем уличного освещения. Еще 247 млн. выделено на ремонт 4 тысяч существующих и установку 10,5 тысяч новых уличных светильников во всех городах и районах области.

Ремонт неисправных осветительных приборов местные власти должны обеспечить до 1 июня 2019 года, а установку новых фонарей завершить до середины октября 2019 года.

Отметим также, что из областного бюджета на организацию уличного освещения с 2017 года муниципальным образованиям области ежегодно выделяется субсидия в размере 25 миллионов рублей. График работы систем уличного освещения на территориях населенных пунктов сейчас устанавливается исходя из возможностей бюджета муниципальных образований и составляет от 1336 до 3030 часов горения в год при необходимых 3700 часов.

Губернатор области заявил, что реализация программы по освещению начнется 22 декабря, а ее исполнение проверят с помощью спутниковой фотосъемки.