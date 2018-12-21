В Вологде сожгли 10 килограммов санкционных сыров и колбас из-за рубежа

21.12.2018 [Экономика]

В Вологде сотрудники Россельознадзора изъяли и уничтожили более 10 килограммов санкционных сыров и колбас. Продукты, продававшиеся в России незаконно, нашли во время проверки деятельности индивидуального предпринимателя.

По данным Newsvo, бизнесмен торговал продуктами на территории торгового комплекса на Старом рынке.

- В ходе проверочного мероприятия выявлен факт хранения и реализации сыров и колбасных изделий в ассортименте производства стран Европейского союза (Польша, Германия, Чехия, Италия, Эстония, Дания) общим весом 10 кг 270 гр, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

Запрещенная к ввозу в Россию продукция изъята из оборота и «немедленно уничтожена путем сжигания».

Тэги: запреты, санкции

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