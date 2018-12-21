Череповчанин украл в магазине бинокль, чтобы подарить его своему родственнику на Новый год

Сотрудники вневедомственной охраны задержали череповчанина, который украл в магазине товар, чтобы подарить его родственнику. Кража произошла накануне около 15:00 в одном из супермаркетов на улице Архангельская в Череповце.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии охранник пояснил, что один из посетителей пытался пронести мимо кассы неоплаченный товар. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек взял с прилавка бинокль в чехле, спрятал его под куртку и, сделав вид, что ни один из товаров его не заинтересовал, прошел мимо кассы. Сумма ущерба составила порядка 1200 рублей.

Нарушителем оказался местный житель 1986 г.р. Он пояснил правоохранителям, что хотел сделать подарок родственнику на Новый год, но денег на покупку не было. Нарушителя преедали полиции.