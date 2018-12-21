По делу вологодского врача-анестезиолога Алексея Смирнова назначили повторную медицинскую экспертизу

21.12.2018 [Общество]

Судебно-медицинская экспертиза по делу вологодского врача-анестезилога Алексея Смирнова будет проведена повторно.

Такое решение было принято сегодня в Вологодском областном суде.

- Суд прислушался к нашему мнению и назначил новую судебно-медицинскую экспертизу, ее проведут в Новгороде, - рассказал Newsvo Алексей Дмитриевич.

Как ранее сообщал Newsvo, доктор не смог спасти ребенка с пороком сердца от пневмонии, в его работе эксперты нашли нарушения, и Вологодский городской суд назначил врачу наказание в виде двух лет лишения свободы. Пока этот приговор оспаривается Вологодском областном суде, Алексей Смирнов находится под подпиской о невыезде.

Предыдущая судебно-медицинская экспертиза выявила 12 выявленных нарушений в работе врача. Алексея Смирнова обвинили в том, что он неправильно назначил бронхоскопию; назначил только один антибиотик, а не два; не назначил проведение оксигенотерапии; не назначил искусственную вентиляцию легких сразу после поступления; не проводил ингаляции; неверно рассчитал инфузионную терапию; не привлек к обследованию девочки кардиолога; не провел консилиум.

По мнению Алексея Смирнова, часть этих претензий вообще не соответствуют действительности (и оксигенотерапия, и ингаляции проводились – об этом есть записи в медицинской карте стационарного больного), еще часть как минимум вызывают вопросы. Например, как мог доктор вызвать детского кардиолога, если его в больнице на тот момент просто не было? Подробнее об этих моментах читайте в материале Newsvo «Экспертиза без экспертов».

Напомним, что в рассмотрении дела вологодского врача-анестезиолога в Вологодском областном суде принимает участие доктор-кардиолог, член Национальной медицинской палаты Людмила Добродеева. Ее допустили к участию в разбирательстве после письма президента НМЦ Леонида Рошаля к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову.

Тэги: здравоохранение
Сюжет: дело врача-анестезиолога Алексея Смирнова

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