В Комитете по охране памятников подтвердили незаконность сноса исторического дома на Зосимовской в Вологде

21.12.2018 [Общество]
В Комитете по охране памятников подтвердили незаконность сноса исторического дома на Зосимовской в Вологде

Областной Комитет по охране объектов культурного наследия подтвердил незаконность сноса исторического здания на Зосимовской,5а в Вологде. По данному факту проводится административное расследование.

«Здание было снесено собственником 15 декабря 2018 года. Сообщаем, что проект реконструкции указанного объекта, а также необходимый раздел об обеспечении сохранности выявленного памятника археологии на согласование в Комитет не поступали. Все работы выполнены в нарушение требований законодательства. В настоящее время Комитетом проводится административное расследование по факту незаконного сноса объекта историко-архитектурной среды города Вологды», - говорится в ответе комитета на запрос Newsvo.

В своем ответе специалисты Комитета также отмечают, что дом на Зосимовской,5а не является выявленным объектом культурного наследия, но относится к объектам историко-архитектурной среды города, снос которых запрещен.

Кроме того, участок, на котором расположено здание, находится в границах выявленного объекта археологического наследия «Культурный слой Нижнего посада города Вологды XVI – первой четверти XVIII веков» и в границах зоны регулирования застройки второй категории – И-4. Снос объектов историко-архитектурной среды города Вологды в этих зонах запрещен.

Зосимовская 5а –  дом купчихи Екатерины Петровой на Зосимовской, 5а, он был построен в конце XIX века. 15 ноября 2018 года администрация продала этот дом вместе с земельным участком Бахвалову Сергею Александровичу с аукциона по начальной цене 2 306 700 рублей. Согласно условиям договора и градостроительным нормам, покупатель не имел права сносить это здание. По данным сайта rusprofile.ru, Сергей Бахвалов – учредитель четырех фирм в Вологде: двух с названием ООО «Профэлектросвязь», ООО «Версияпроф» и ООО «Скорость».

Тэги: исторические дома, нарушения
Фото: "Настоящая Вологда"

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