После оптимизации медучреждений зарплата акушера-гинеколога в Вологде уменьшилась вдвое

21.12.2018 [Общество]

В онлайн-приемную губернатора обратился житель Вологды, написавший, что зарплата его супруги, которая работает акушером-гинекологом в женской консультации на улице Архангельской, 13б, после оптимизации медучреждений уменьшилась в два раза.

«После оптимизации и присоединения от поликлиники 3 к роддому 1 ее зарплата уменьшилась вдвое. За ноябрь врач высшей категории вместе с подработкой на УЗИ получил 23000, аналогично зарплата в поликлинике 3 составляла около 40000», - написал мужчина.

Он пояснил, что при переводе жене обещали, что изменений в зарплате не будет. Однако в итоге зарплата врача стала не намного больше зарплаты санитарки. С таким подходом к условиям работы врачей жена вологжанина начала задумываться о смене профиля работы.

«А ответственность за здоровье в целом лежит на враче, как же дальше власть собирается удержать врачей на местах, она приходит с работы и смотрит объявления о работе, думает поменять профиль навсегда и не только она одна такого мнения. Убедительная просьба навести порядок с зарплатой врачам, а то они пойдут лучше полы мыть за такую же зарплату, а прием вести будет главврач, да ее заместитель, а женщины в положении будут стоять в длинных очередях или посещать платные приемы. В департаменте здравоохранения ответа не получил», - заключил мужчина.

19 декабря департамент здравоохранения Вологодской области прислал ответ вологжанину. В ведомстве подтвердили, что в настоящее время женская консультация (ул. Архангельская д. 13б) является структурным подразделением бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области «Вологодский городской родильный дом», и... перенаправили мужчину к главврачу этого самого родильного дома.

«Система оплаты труда работников учреждений здравоохранения Вологодской области предусматривает тарифную часть заработной платы (должностной оклад), стимулирующие и компенсационные выплаты. Тарифная часть заработной платы выплачивается работнику гарантированно, компенсационные выплаты зависят от условий труда работника, а стимулирующая часть заработной платы зависит от количества отработанного времени и количество выполненного объема работ с учетом критериев качества. По всем вопросам, касающимся начисления заработной платы, выполнения плановых объемных показателей Вашей супруге необходимо обратиться лично к заместителю главного врача Учреждения к Анне Юрьевне Рысевой», - ответил департамент.

Тэги: зарплаты, врачи, здравоохранение

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