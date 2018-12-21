Некоторым жильцам пострадавшего от взрыва подъезда в Вологде с 26 декабря разрешат заселяться в квартиры

Жильцы пострадавшего от взрыва подъезда пятиэтажки на улице Карла Маркса с 26 декабря начнут возвращаться в свои квартиры. Первыми домой вернутся те, чьи квартиры находятся по правой стороне до третьего этажа.

- Сейчас в доме уже начались строительные работы. До середины следующей недели мы планируем завершить перекрытия четвертого этажа. Затем приступим к пятому этажу и крыше, - написал на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Все инженерные сети в доме работают исправно, специалисты проверили их состояние: в квартирах есть вода, тепло, свет. Во втором подъезде подключили газ.

В данный момент в гостинице живет 31 человек. По данным городской администрации, все они обеспечены питанием и необходимыми вещами. Детей доставляют в детские сады и школы.

Как ранее сообщал Newsvo, взрыв бытового газа в квартире на пятом этаже дома на улице Карла Маркса, 74А в Вологде произошел в ночь в субботы на воскресенье. По данным СУ СК РФ по Вологодской области, взрыв произошел около полуночи, когда жильцы квартиры на пятом этаже вернулись домой и включили свет. В результате происшествия погибла женщина, травмы получили еще три человека. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.