В Вологде пройдет экскурсия о праздновании нового года в начале 20 века

Бюро экскурсий «Вокруг да около» приглашает вологжан на предновогодние прогулки.

22 декабря с 13 до 14:30 часов будет проходить экскурсия «Пять фактов о..». Вместе с Ниной Смелковой ее участники прогуляются по классическим маршрутам Вологды, но при этом узнают несколько необычных фактов.

- Мы сменим фокус - посмотрим на совсем другие, неприметные памятники. А чтобы нам было уж совсем любопытно - ограничим себя пятью фактами. Пятью неожиданными, занятными фактами о памятниках без оскомины =),- рассказывает организатор в группе.

На экскурсию требуется предварительная регистрация.

В воскресенье, 23 декабря, с 13 до 14:30 Катя Хоботова проведет экскурсию «Новый год по-старому». Участники узнают, как жила Вологда перед Новым годом в начале прошлого века и как выглядели корпоративы охотников и любителей авиации, а также какие костюмы удостаивались главных призов на маскарадах.

- Пройдем с Катей по местам увеселений, сравним афиши современные и столетние (такие заманчивые!) и захотим попасть хоть на один бал)) А погреться зайдем к елке в уже знакомый нам старинный Дом с виноградом! – рассказывают организаторы.

Регистрация на экскурсию.

Стоимость участия в одной экскурсии - 300 рублей.