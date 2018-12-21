Череповецкую «Северсталь» покинули четыре хоккеиста

21.12.2018 [Спорт]

Хоккейный клуб «Северсталь» расстался с нападающими Дмитрием Казионовым и Матей Странски, а также с защитниками Александром Макаровым и Станиславом Калашниковым.

Дмитрий Казионов и Александр Макаров пришли в клуб в этом сезоне и провели две и десять игр соответственно. Матей Странски пополнил состав череповчан в сезоне 20117/18, провел за «Северсталь» 63 игры, в которых набрал 19 очков по системе гол+пас (12+7). Станислав Калашников играл в череповецком клубе на протяжении двух последних сезонов.

Как сообщает пресс-служба ХК «Северсталь», соглашение с игроками расторгнуто по соглашению сторон.

 

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь»

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