Замглавы Череповецкого района оштрафовали на 5 тысяч рублей за волокиту

Заместителя главы Череповецкого района оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, сообщает прокуратура Вологодской области.

По данным ведомства, в августе 2018 года в администрацию района от жителей деревни Новое Домозерово поступило коллективное обращение по вопросу отсутствия уличного освещения в ночное время.

В нарушение законодательства, мер к всестороннему и своевременному рассмотрению обращения принято не было, а ответ заявителям направили с нарушением установленных сроков.

Прокуратурой было вынесено постановление о возбуждении административного дела по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Суд назначил замглавы района наказание в виде штрафа в 5 тысяч рублей.