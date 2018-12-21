В Вологодском районе водитель «Лады Калины» без прав вылетел в кювет

В Вологодском районе водитель «Лады Калины» вылетел в кювет. Выяснилось, что у 34-летнего мужчины нет прав на управление автомобилем.

По данным пресс-службы областного УМВД, авария произошла на 13 км автодороги Прилуки – Дубровское. Водитель «Лады» без прав, управляя авто, съехал в кювет. В результате ДТП мужчина получил ушиб головного мозга, был госпитализирован.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.