В Вологодском районе водитель «Лады Калины» без прав вылетел в кювет
21.12.2018 [Происшествия]
В Вологодском районе водитель «Лады Калины» вылетел в кювет. Выяснилось, что у 34-летнего мужчины нет прав на управление автомобилем.
По данным пресс-службы областного УМВД, авария произошла на 13 км автодороги Прилуки – Дубровское. Водитель «Лады» без прав, управляя авто, съехал в кювет. В результате ДТП мужчина получил ушиб головного мозга, был госпитализирован.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.
пресс-служба УМВД пол Вологодской области