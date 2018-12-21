На Череповецком металлургическом комбинате работник упал вниз с пятиметровой высоты

21.12.2018 [Происшествия]

Фирма, ремонтировавшая фасады металлургического комбината в Череповце, пыталась скрыть случай производственной травмы, полученной их работником. Об инциденте на своей странице в соцсети рассказал генеральный директор дивизиона «Северсталь «Российская сталь» Вадим Германов:

- Коллеги, на территории нашего комбината, после долгого времени отсутствия подобных случаев, произошла попытка скрыть производственную травму. 4 декабря работник подрядной организации в результате падения с высоты примерно 5 метров получил травму руки. Он ремонтировал фасад здания одного из цехов комбината, и поскользнулся после того, как отстегнул страховочную привязь и стал спускаться вниз.

Заместитель генерального директора компании-подрядчика привез пострадавшего на своем автомобиле в Вологодскую областную клиническую больницу № 2. Врачу мужчина сказал, что травма была получена им в быту, а не на работе.  

- В данный момент рассматривается вопрос о прекращении договорных отношений с данной компанией, поскольку совместная работа с теми, кто не разделяет наших ценностей, для нас неприемлема. Этот случай еще раз заставляет напомнить то, что знает уже каждый работник нашей компании: безопасность людей для нас – абсолютный приоритет, - пишет Вадим Германов.

Тэги: производственная травма, «Северсталь», Череповецкий металлургический комбинат

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Все прогнило": волонтер рассказал о заброшенном водоеме, в котором утонул мальчик из Сокола
«Смотрю, у меня стена легла чуть ли не на то место, где я спала»
В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России
Взрыв газа в многоквартирном доме в Вологде произошел в момент включения света
В Вологде от взрыва бытового газа обрушилась стена многоквартирного дома: погибла женщина
Из пятиэтажки на улице Карла Маркса, в которой произошел взрыв, эвакуировали 90 человек
Тело пропавшего 8-летнего мальчика нашли в Соколе в заброшенном пожарном водоеме
В деле вологодского врача-анестезиолога Алексея Смирнова не оказалось важных улик из экспертизы
В Вологде двум работникам ВОМЗ пришлось уволиться после участия в митингах Навального
В Вологде двое мужчин погибли при разборе мебельной фабрики на улице Машиностроительной
21.12.2018 [Общество]

Некоторым жильцам пострадавшего от взрыва подъезда в Вологде с 26 декабря разрешат заселяться в квартиры

515
0
19.12.2018 [Общество]

В Вологде из-за нового варианта обнулили интернет-голосование за место размещения ледовой арены

3958
4
18.12.2018 [Общество]

Из областного бюджета потратят 450 тысяч рублей на очистку воды в зданиях, где работают чиновники

3365
13

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Фирмы, занимающиеся вывозом мусора, пожаловались на действия оператора «Аквалайн» в УФАС
Череповчанин украл в магазине бинокль, чтобы подарить его своему родственнику на Новый год
По делу вологодского врача-анестезиолога Алексея Смирнова назначили повторную медицинскую экспертизу
В Комитете по охране памятников подтвердили незаконность сноса исторического дома на Зосимовской в Вологде
После оптимизации медучреждений зарплата акушера-гинеколога в Вологде уменьшилась вдвое
Некоторым жильцам пострадавшего от взрыва подъезда в Вологде с 26 декабря разрешат заселяться в квартиры
В Вологде пройдет экскурсия о праздновании нового года в начале 20 века
 
19.12.2018 [Общество]

В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России

21296
0
21.12.2018 [БлогоVO]

#ЧасыНаКаменном новый хеш-тег для ваших снимков

67
0
21.12.2018 [Обзор Прессы]

"Вологда с историей и без" - часть 2

312
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика