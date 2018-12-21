На Череповецком металлургическом комбинате работник упал вниз с пятиметровой высоты

Фирма, ремонтировавшая фасады металлургического комбината в Череповце, пыталась скрыть случай производственной травмы, полученной их работником. Об инциденте на своей странице в соцсети рассказал генеральный директор дивизиона «Северсталь «Российская сталь» Вадим Германов:

- Коллеги, на территории нашего комбината, после долгого времени отсутствия подобных случаев, произошла попытка скрыть производственную травму. 4 декабря работник подрядной организации в результате падения с высоты примерно 5 метров получил травму руки. Он ремонтировал фасад здания одного из цехов комбината, и поскользнулся после того, как отстегнул страховочную привязь и стал спускаться вниз.

Заместитель генерального директора компании-подрядчика привез пострадавшего на своем автомобиле в Вологодскую областную клиническую больницу № 2. Врачу мужчина сказал, что травма была получена им в быту, а не на работе.