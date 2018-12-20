Администрация Вологды возьмет в кредит у областного правительства 200 млн рублей

Администрация Вологды планирует получить в 2019 году бюджетный кредит в 200 млн рублей в правительстве Вологодской области. Такое решение было одобрено сегодня на сессии гордумы.

- В 2019 году предлагается предоставить право администрации Вологды получить бюджетный кредит из областного бюджета на покрытие временного кассового разрыва при исполнении бюджета города Вологды в 2019 году в сумме 200 млн рублей, - сказал, выступая перед депутатами, начальник департамента финансов администрации города Вологды Сергей Бурков.

Вернуть деньги в областной бюджет город должен будет не позднее 20 декабря 2019 года. Процентная ставка составит 1/8 ставки рефинансирования Центробанка на день заключения договора.

Напомним, что в ноябре администрация города также взяла четыре коммерческих кредита по 100 млн рублей каждый.