120 млн рублей принесли в бюджет предприятия сферы туризма Вологды в 2018 году

20.12.2018 [Общество]

175 тысяч туристов посетили Вологду за девять месяцев этого года. Такие данные приводят чиновники городской администрации.

- Туристический поток (ред. - это туристы и экскурсанты) за девять месяцев 2018 года составил 585 тысяч человек, из них 30% - это туристы, цифра порядка 175 тысяч человек. За девять месяцев открылось три новых отеля, четыре предприятия общественного питания. В апреле 2018 года открылся новый музей, посвященный истории дома «Дом с лилиями», в мае – музей орхидей. Открытие бальнеолечебницы на улице Турундаевской позволит нам активнее развивать лечебно-оздоровительный туризм, - заявила на сегодняшней сессии гордумы заместитель мэра Вологды Светлана Пахнина.

В 2018 году Вологде был присвоен статус участника проекта «Серебряное ожерелье России», а проект «Рождественская сказка» стал лауреатом конкурса Министерства культуры РФ.

- По налоговым отчислениям в сфере туризма за 9 месяцев 2018 года мы получили 120 млн рублей, данный показатель выше предыдущего периода предыдущего года на 8%, - отметила Светлана Пахнина.

Речь идет о консолидированном бюджете. По словам Светланы Пахниной, больше всего из этой суммы в бюджет отчислили рестораны, на втором месте – музеи, на третьем – гостиницы, отели и хостелы.

Тэги: Туризм, доход

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