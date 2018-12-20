В Минприроды пообещали, что тарифы на вывоз мусора с 2019 года вырастут не более чем на 5%

Со вчерашнего дня соцсети наполняются возмвущенными комментариями жителей, узнавших о предельных тарифах на вывоз мусора с 2019 года - 174,6 рубля в месяц на человека в Вологде и восточной зоне и 140,33 рублей в Череповце и западной зоне. Отметим, что это не окончательные тарифы, а лишь планка, выше которой их устанавливать нельзя.

Тем временем министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин заявил в четверг на "Деловом завтраке" в "Российской газете", что тарифы на вывоз коммунальных отходов в России вырастут не более чем на 5%.

"Со следующего года платеж за вывоз мусора вырастет, это неизбежно. Но рост будет незначительным, в общей платежке за коммуналку он составит не более 5%. А уже в последующие годы он будет регулироваться на уровне инфляции", - сказал Кобылкин.

Глава Минприроды подчеркнул, что государство берет на себя обязательства контролировать рост тарифов на вывоз мусора, а главы регионов несут прямую ответственность за реализацию этой реформы. По его словам, для контроля ситуации ФАС и Минстрою было поручено еще раз провести ревизию нормативов и посмотреть, почему они столь разнятся в различных регионах.

Дмитрий Кобылкин также отметил, что некоторые регионы установили расценки чуть ли не с потолка:

- Нам пришлось оперативно с ними разбираться, вызывать руководителей субъектов РФ на ковер и требовать, чтобы они доказали обоснованность повышения. После разбирательств они начали менять тариф в меньшую сторону.

Очевидно, что среди этих регионов есть и Вологодская область, поскольку предельный тариф у нас установлен самый высокий из 40 регионов, где на 10 декабря он был утвержден. Вологжане с нетерпением ожидают, когда в Минприроды "разберутся" с руководителем нашей области, чтобы окончательный тариф на вывоз мусора в итоге превысил нынешний не более, чем на 5%, о которых сказал глава Миприроды.

Добавим, что еще в сентябре Комитет Госдумы по экологии попросил ФАС проверить обоснованность тарифов за вывоз мусора в регионах.

- Через неделю комитет Госдумы по экологии и по охране окружающей среды проведет видеоселектор с регионами с участием Федеральной антимонопольной службы, где мы рассчитываем услышать, какие меры по сдерживанию тарифов будут применять субъекты Российской Федерации и какие действия предпримет ФАС, - сообщала 13 сентября фракция "Единой России" в Госдуме.

Судя по "результатам сдерживания тарифов" в Вологодской области, никаких мер принято не было, равно как и действий со стороны ФАС.

Напомним, что тариф устанавливает департамент топливно-энергетического комплекса Вологодской области. С новым тарифом многие семьи в нашем регионе будут платить за вывоз мусора не на 5%, а на 300-400 и даже более процентов больше, чем сейчас.