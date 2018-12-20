Всех депутатов Госдумы наградят правительственными наградами

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что все 450 депутатов Госдумы РФ будут отмечены в будущем правительственными наградами, сообщает Интерфакс.

На заключительном заседании осенней сессии Госдумы Дмитрий Медведев вручил правительственные награды 45 депутатам.

"Принимаю на себя обязательство с учетом того, как интенсивно и много мы работаем, слаженно, хоть порой и не без дискуссий, обсуждений и даже конфликтов, что в дальнейшем я постараюсь этими наградами правительства отметить всех присутствующих в зале", - сказал глава правительства РФ по окончании церемонии.