Всех депутатов Госдумы наградят правительственными наградами

20.12.2018 [Политика]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал, что все 450 депутатов Госдумы РФ будут отмечены в будущем правительственными наградами, сообщает Интерфакс.

На заключительном заседании осенней сессии Госдумы Дмитрий Медведев вручил правительственные награды 45 депутатам.

"Принимаю на себя обязательство с учетом того, как интенсивно и много мы работаем, слаженно, хоть порой и не без дискуссий, обсуждений и даже конфликтов, что в дальнейшем я постараюсь этими наградами правительства отметить всех присутствующих в зале", - сказал глава правительства РФ по окончании церемонии.

Премьер подчеркнул, что "в каждом законе есть вклад любого члена Госдумы, депутата Госдумы".

Тэги: госдума, депутаты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Все прогнило": волонтер рассказал о заброшенном водоеме, в котором утонул мальчик из Сокола
«Смотрю, у меня стена легла чуть ли не на то место, где я спала»
В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России
В Вологде семью выселили из квартиры за долг по ипотеке
Взрыв газа в многоквартирном доме в Вологде произошел в момент включения света
В Вологде от взрыва бытового газа обрушилась стена многоквартирного дома: погибла женщина
В Череповце кассир банка спасла пенсионерку от мошенников
Из пятиэтажки на улице Карла Маркса, в которой произошел взрыв, эвакуировали 90 человек
Тело пропавшего 8-летнего мальчика нашли в Соколе в заброшенном пожарном водоеме
В деле вологодского врача-анестезиолога Алексея Смирнова не оказалось важных улик из экспертизы
20.12.2018 [Общество]

Семьи из Вологды могут выиграть приз за фото со своими гостями в зимние каникулы

355
0
17.12.2018 [Общество]

Вологжан приглашают помочь купить новогодние подарки одиноким пенсионерам из домов ветеранов

821
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Всех депутатов Госдумы наградят правительственными наградами
Площадь земли, используемая в сельском хозяйстве Вологодской области, уменьшилась на 69%
Улицы Вологды будут обрабатывать от гололеда соляным раствором
Вологодские депутаты предлагают не допускать к управлению домами бывших банкротов
Фура и трактор столкнулись на трассе в Устюженском районе
Администрация Вологды взяла кредиты на покрытие дефицита бюджета в 247,3 млн рублей
Пьяный вологжанин поджег квартиру с отчимом, когда тот не пустил его домой
 
19.12.2018 [Общество]

В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России

17325
0
20.12.2018 [БлогоVO]

России будет отменен

155
0
20.12.2018 [Обзор Прессы]

«Я не какой-то пятиклассник, который заберется в угол и всё забросит».

107
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика