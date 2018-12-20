Площадь земли, используемая в сельском хозяйстве Вологодской области, уменьшилась на 69%

Вологдастат подвел итоги второй Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по Вологодской области. Общая площадь земли, используемая в сельском хозяйстве области, уменьшилась на 69%, на треть сократилась посевная площадь, на 26-51% стало меньше разных видов скота.

За 10 лет число сельскохозяйственных организаций в Вологодской области уменьшилось более чем на половину: в 2006 году их было 586, на 2016 - 283.

В то же время некоторых категорий хозяйств стало больше: в 2006 году было 1152 крестьянских (фермерских) хозяйства, в 2016 году - 1231; в 2006 году было 310,5 тысяч подсобных и других индивидуальных хозяйств, в 2016 году - 313,5 тысяч; в 2006 году работало 778 некоммерческих объединений, в 2016 году - 844.

А вот земли, используемой в сельском хозяйстве, стало примерно на две трети меньше:

- За прошедшие 10 лет общая земельная площадь во всех категориях землепользователей уменьшилась на 69%. Так, в 2006 году во всех категориях хозяйств числилось 3,9 млн га земли, в 2016 году -1,2 млн га.

В среднем на одну организацию площадь земли уменьшилась с 6,4 тысячи га до 3,7 тысячи га (на 42%). При этом площадь сельхозугодий увеличилась незначительно - с 1557 га до 1771 га (на 14%), пашни - с 1059 га до 1133 га ( на 7%).

Снижение земельной площади произошло за счет самых крупных землепользователей - сельхозорганизаций, которые распались, ликвидировались, реорганизовались. Вновь созданные организации оставили за собой гораздо меньшие площади, рассказал руководитель Вологдастата Анатолий Лысов.

В структуре сельскохозяйственных угодий сократилась доля пашни - с 65% до 57%, сенокосов - с 15 до 9%, пастбищ - с 10 до 6%. При этом увеличилась доля залежи* - с 10 до 28%.

За анализируемый период сократилась общая посевная площадь во всех категориях товаропроизводителей с 520 тысяч га до 359 тысяч га (31%).

Снизилось поголовье всех видов скота: крупного рогатого скота - на 32%, коров - на 30%, свиней - на 30%, овец и коз - на 51%, птицы на 26%.

Тракторов и комбайнов в сельскохозяйственных и крестьянских хозяйствах также стало меньше.

- В сельхозорганизациях обеспеченность тракторами (на 1000 га пашни) снизилась с 11 до 10 штук, зерноуборочными комбайнами - с 7 до 3 (на 1000 га посевов зерновых), картофелеуборочными комбайнами - с 39 до 19 штук,- рассказал Анатолий Лысов.

Подробнее ознакомиться с итогами сельскохозяйственной переписи 2016 года можно на сайте Федеральной службы государственной статистики.

* Залежь - сельскохозяйственные угодья, ранее использовавшиеся как пашня, но не используемые больше года, начиная с осени, под посев сельскохозяйственных культур и под пар.