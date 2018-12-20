Улицы Вологды будут обрабатывать от гололеда соляным раствором

20.12.2018 [Общество]

Улицы Вологды будут обрабатывать соляным раствором, чтобы избежать песчаных «бурь» весной. Об этом на заседании гордумы сегодня заявил мэр Сергей Воропанов.

- Сейчас ставлю задачу подготовиться к весенне-летнему периоду. Вы помните, как мы прошлую весну переживали – было много пыли, очень много жалоб. Стоит задача отработать вместе с подрядчиком (ред. – «Магистраль»), вопрос обработки соляными растворами улиц, мыть улицы соляными растворами, когда идет перепад температур. Я проговариваю сейчас это вслух, чтобы не было обратного пути, чтобы отступать некуда было. Андрей Александрович (ред. – начальник департамента городского хозяйства Андрей Макаровский) эту задачу получил, отрабатывает, - отметил мэр.

По словам Сергея Воропанова, мыть соляным раствором сначала будут несколько улиц, и если практика такой меры будет успешной, эксперимент продолжится на других дорогах города.

- Тут встает еще вопрос с отсутствием ливневой канализации в нашем городе, но этот вопрос мы тоже постепенно решаем, - сказал мэр.

По данным городской администрации, с начала зимнего сезона на дороги и тротуары в Вологде распределили порядка 3,5 тысячи тонн противогололедной смеси - песка и соли. Жители такой способ борьбы с гололедом не одобряют – они пишут в соцсети, что из-за песка на дорогах и тротуарах постоянная грязь.

- Ох уж этот песок. От него нет житья ни летом, ни зимой! Грязь разводят, а толку ноль, - пишет Роман Разумовский.

- Руководителю обслуживающей организации нужно камаз песка домой высыпать пару совочков в рот и трусы авось задумаются . Грязища надоела как будто у нас дожди из песка идут, - пишет Виктор Краснов (ред. - орфография и пунктуация авторов сохранена)

Тэги: гололед, Магистраль, уборка улиц

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