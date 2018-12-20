Вологодские депутаты предлагают не допускать к управлению домами бывших банкротов

20.12.2018 [Экономика]

Ужесточить требования к деятельности управляющих компаний предлагают депутаты законодательного собрания Вологодской области. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, соответствующие изменения собираются внести в Жилищный Кодекс РФ.

Так, парламентарии предлагают дополнить перечень лицензионных требований новым условием - чтобы предприниматели, претендующие на получение лицензии на управление многоквартирными домами, ранее не являлись банкротами.

«Специалисты мэрии Череповца, занимающиеся лицензионным контролем в этой сфере, выявили проблемы, которые указали на необходимость расширения перечня требований к новым компаниям, - рассказала председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека ЗСО Лариса Кожевина. – В частности, череповчане обратили внимание на то, что неисполнение управляющей компанией обязанности по расчетам с ресурсоснабжающими организациями не является основанием для прекращения её деятельности на рынке и не входит в перечень лицензионных требований, хотя в большинстве случаев и приводит к банкротству юридического лица. Закон также не ограничивает учредителей управляющих компаний, имеющих миллионные задолженности, и в отношении которых введена процедура банкротства, создавать новые юридические лица и получать лицензии на управление домами».

Так, например, в Череповце был случай, когда учредители и руководители четырех УК с долгами перед ресурсоснабжающими организациями в сумме 28,3 млн. рублей, получили лицензию на управление многоквартирными домами для вновь созданного юридического лица.

«Чтобы впредь не допускать управляющие кампании с плохой репутацией на рынок, мы намерены внести изменения в Жилищный Кодекс РФ», - подчеркнула Лариса Кожевина.

Тэги: ЖКХ, управляющие компании

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