Фура и трактор столкнулись на трассе в Устюженском районе

20.12.2018 [Происшествия]

В Устюженском районе сегодня утром большегруз столкнулся с трактором. ДТП произошло в 7.15 на 230 км автодороги Вологда-Тихвин.

По предварительным данным, 60-летний житель Тверской области, управляя большегрузом«Фрейтлайнер», врезался в трактор «Беларус».

- В результате ДТП оба транспортных средства съехали в кювет, произошло их возгорание, которое было ликвидировано водителями. 40-летний мужчина, управлявший трактором, получил черепно-мозговую травму и был доставлен в медицинское учреждение, - отмечают в пресс-службе областного УМВД.

Тэги: ДТП, большегруз, трактор
фото пресс-службы УМВД по Вологодской области

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Все прогнило": волонтер рассказал о заброшенном водоеме, в котором утонул мальчик из Сокола
«Смотрю, у меня стена легла чуть ли не на то место, где я спала»
В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России
В Вологде семью выселили из квартиры за долг по ипотеке
Взрыв газа в многоквартирном доме в Вологде произошел в момент включения света
В Вологде от взрыва бытового газа обрушилась стена многоквартирного дома: погибла женщина
В Череповце кассир банка спасла пенсионерку от мошенников
Из пятиэтажки на улице Карла Маркса, в которой произошел взрыв, эвакуировали 90 человек
Тело пропавшего 8-летнего мальчика нашли в Соколе в заброшенном пожарном водоеме
В деле вологодского врача-анестезиолога Алексея Смирнова не оказалось важных улик из экспертизы
20.12.2018 [Экономика]

Площадь земли, используемая в сельском хозяйстве Вологодской области, уменьшилась на 69%

308
0
20.12.2018 [Экономика]

Администрация Вологды взяла кредиты на покрытие дефицита бюджета в 247,3 млн рублей

523
0
19.12.2018 [Общество]

В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России

17328
10

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Всех депутатов Госдумы наградят правительственными наградами
Площадь земли, используемая в сельском хозяйстве Вологодской области, уменьшилась на 69%
Улицы Вологды будут обрабатывать от гололеда соляным раствором
Вологодские депутаты предлагают не допускать к управлению домами бывших банкротов
Фура и трактор столкнулись на трассе в Устюженском районе
Администрация Вологды взяла кредиты на покрытие дефицита бюджета в 247,3 млн рублей
Пьяный вологжанин поджег квартиру с отчимом, когда тот не пустил его домой
 
19.12.2018 [Общество]

В Вологодской области установили самый высокий предельный тариф на вывоз мусора из 40 регионов России

17328
0
20.12.2018 [БлогоVO]

России будет отменен

155
0
20.12.2018 [Обзор Прессы]

«Я не какой-то пятиклассник, который заберется в угол и всё забросит».

107
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика