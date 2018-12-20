Фура и трактор столкнулись на трассе в Устюженском районе
20.12.2018 [Происшествия]
В Устюженском районе сегодня утром большегруз столкнулся с трактором. ДТП произошло в 7.15 на 230 км автодороги Вологда-Тихвин.
По предварительным данным, 60-летний житель Тверской области, управляя большегрузом«Фрейтлайнер», врезался в трактор «Беларус».
- В результате ДТП оба транспортных средства съехали в кювет, произошло их возгорание, которое было ликвидировано водителями. 40-летний мужчина, управлявший трактором, получил черепно-мозговую травму и был доставлен в медицинское учреждение, - отмечают в пресс-службе областного УМВД.
фото пресс-службы УМВД по Вологодской области