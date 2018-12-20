Администрация Вологды взяла кредиты на покрытие дефицита бюджета в 247,3 млн рублей

20.12.2018 [Экономика]

В Вологде приняли бюджет на 2019 и плановый период 2020-2021 годов. Решение было принято депутатами гордумы единогласно. Согласно законопроекту, доходы города в 2019 году составят 8,1 млрд рублей, расходы - 8,4 млрд рублей, дефицит - 247,3 млн рублей (7,8% от собственных доходов).  

Основными доходными источниками бюджета остаются НДФЛ, налог на имущество физических лиц и земельный налог. Поступления этих налогов составляют  68% доходов бюджета.

- Прогноз поступления безвозмездных поступлений в бюджет города Вологды на 2019 год составляет 4,9 млрд рублей, из них 1,8 млрд – субсидии, которые будут направлены на развитие города Вологды. Это финансирование мероприятий по ремонту дорог, строительства детских садов, объектов жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Эти цифры не окончательные, объем поддержки на 2019 год будет уточнен в ходе исполнения бюджета, - отметил начальник департамента финансов администрации города Вологды Сергей Бурков.

В 2019 году в Вологде продолжатся выплаты донорам, отдельным категориям медицинских работников, софинансирование питания школьников. Более 200 млн рублей направят на увеличение зарплат работников бюджетной сферы.

- Предусмотрено более миллиарда рублей на капитальные расходы. Эти средства будут направлены не только для завершения строительных работ по нашим знаковым объектам – это 4 детсада и окончательный расчет за строительство школы. Средства будут израсходованы также на ремонт дорожной инфраструктуры, ремонт тракта водоподачи из Кубенского водохранилища, реконструкция реагентного хозяйства, запуска «Кванториума», - говорит Сергей Бурков.

По его словам, более 64% всех расходов – это расходы на социальную сферу.

Дефицит бюджета в администрации планируют покрыть за счет привлечения коммерческих кредитов. Напомним, четыре аукциона по поиску подрядчиков на оказание услуг по открытию кредитных линий по 100 млн рублей каждая были проведены в ноябре.

В двух из четырех аукционов был всего один участник – ПАО Сбербанк. Договоры с ним были заключены 16 ноября. Еще в двух аукционах участвовал также ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК", однако победителем все равно стал Сбербанк. Эти два контракта на открытие кредитных линий были подписаны 19 ноября.

Таким образом администрация города взяла в кредит у Сбербанка 400 млн рублей. Часть из них - 247,3 млн рублей - пойдут на покрытие дефицита. Остальные взятые в кредит деньги, видимо, пойдут на погашение предыдущих кредитов. Напомним, бюджет Вологды на 2018 год был принят с дефицитом 253 млн рублей.

В 2020 году доходы и расходы бюджета ожидают на уровне 7,5 млрд рублей (без дефицита и профицита), в 2021 году – на уровне 8,4 млрд рублей (также без дефицита и профицита).

Подробнее о расходах бюджета в Вологде в 2019 году Newsvo сообщал в ноябре.

Тэги: бюджет, администрация Вологды

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