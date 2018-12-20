Пьяный вологжанин поджег квартиру с отчимом, когда тот не пустил его домой

В Вологде мужчина поджег квартиру с отчимом, когда не смог попасть домой.

По версии следствия, в ночь на 4 марта этого года 34-летний вологжанин пришел домой пьяным. 59-летний отчим отказался пускать его домой в таком виде, и мужчины поссорились на лестничной клетке. После конфликта пасянок дождался, когда отчим уснул, поджег дверь квартиры и ушел.

Как сообщается на сайте регионального следственного управления, от распрсотранения огня по всей квартире отчима спасло то, что он проснулся. Мужчины вышел на балкон и вызвал пожарных. Пожар ликвидировали, ущерб оценен в 139,9 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство общеопасным способом" и " Умышленные уничтожение или повреждение имущества". (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Материалы направлены в суд.