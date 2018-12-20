Семьи из Вологды могут выиграть приз за фото со своими гостями в зимние каникулы

20.12.2018 [Общество]

В новогодние праздники в Вологде будет проходить фотоконкурс «Гостеприимная семья».

Чтобы принять участие в конкурсе, вологжанам нужно с 30 декабря по 8 января сфотографироваться с гостями из других городов, которые приедут к ним в зимние каникулы. Сфотографироваться можно на любой из площадок проекта «Рождественская сказка» (см. список в галерее).

«По правилам конкурса участник вправе подать несколько заявок, если к нему приезжает несколько гостей из разных городов. Жюри будет оценивать оригинальность идеи, художественную выразительность, а также количество иногородних гостей, которых приняла вологодская семья. Самая гостеприимная семья, которая пригласит к себе как можно больше гостей и друзей на новогодние каникулы и рождественские праздники, а также сделает самые интересные фотографии с ними в нашем городе, получит ценный приз. Также снимки финалистов будут выставлены на онлайн-голосование, и автор фото, набравшего больше всего голосов, получит приз зрительских симпатий», – пояснила заместитель мэра Вологды, начальник Департамента экономического развития Вологды Светлана Пахнина.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 30 декабря до 15 января по электронной почте folk.olga@vologdacity.ru.

В прошлом году автор самого оригинального снимка получил телевизор. Какой приз будет в этом году, в администрации города пока не говорят. 

Тэги: новый год

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