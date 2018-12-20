В Шекснинском районе при пожаре из-за электронагревателя погибли двое мужчин

19 декабря поздно вечером загорелся деревянный дом в деревне Игнатовское Шекснинкого района.

Через несколько минут пожарные были на месте, однако дом спасти не удалось. Площадь пожара составила 160 квадратных метров, при разборе завалов было найдено два трупа – 50-летнего хозяина дома и еще одного мужчины.

Причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при использовании электрического нагревателя, сообщает областное УМЧС.