В Бабушкинском районе подростка осудили за кражу ружья

17-летнего жителя Бабушкинского района осудили за кражу ружья с производственной базы, сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Судом и следствием было установлено, что в мае 2018 года в одной из деревень Бабушкиного района юноша, находясь на производственной базе, украл у индивидуального предпринимателя самодельное нарезное короткоствольное огнестрельное оружие калибра 7,62 мм. Молодой человек хранил оружие у себя дома.

Были возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 226 и ч.1 ст. 222 УК РФ (хищение и незаконное хранение оружия).

Суд, рассмотрев материалы следствия, назначил подсудимому наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства условно.